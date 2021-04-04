В Иордании заявили о связи принца-заговорщика с «иностранными силами»

Люди из окружения бывшего наследного принца Иордании Хамзы бен Хусейна были связаны с «иностранными силами», совместно с которыми планировали свергнуть короля Абдуллу II. Об этом сообщил вице-премьер и глава МВД страны Айман Сафади, передает Reuters.

Кроме того, он заявил, что заговорщики были задержаны в тот момент, когда перешли от стадии планирования непосредственно к попытке свергнуть монарха.

«Расследование показало, что в события в Иордании вовлечены внешние стороны, с которыми принц Хамза проводил активные контакты», — заявил вице-премьер. По его словам, иорданские спецслужбы арестовали в субботу по этому делу 14-16 человек.

40-летний Хамза бен Хусейн является сыном покойного короля Хусейна бен Талала и его жены королевы Нур, он единокровный брат короля Абдаллы II. Пост наследного принца Иордании он занимал с 1999 по 2004 год. Сейчас наследником престола является 26-летний принц Хусейн бен Абдалла — старший сын Абдаллы II и королевы Рании.

Накануне, 3 апреля, арабские СМИ и The Washington Post со ссылкой на источники сообщили о задержании более 20 высокопоставленных чиновников Иордании, в том числе представителей королевской семьи. По их информации, задержания прошли в рамках расследования предполагаемого заговора с целью свержения короля. Утром 4 апреля бывший наследный принц Иордании Хамза бен Хусейн сообщил, что помещен под домашний арест.