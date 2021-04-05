Руководство Тайваня пожертвует месячную зарплату пострадавшим в ж/д катастрофе

Руководитель администрации Тайваня Цай Инвэнь и глава регионального правительства Су Чжэньчан, а также ряд других чиновников из правящей на острове партии пожертвуют свой месячный доход в фонд помощи пострадавшим в результате крупной железнодорожной катастрофы. Об этом сообщило в понедельник международное радио Тайваня.
Трагедия, произошедшая в минувшую пятницу, унесла жизни 50 человек. Еще 202 пассажира, по уточненным данным, получили ранения. В настоящее время госпитализированными остаются 37 пострадавших, состояние четырех их них расценивается врачами как критическое.
Возложив на себя ответственность за случившееся, глава транспортного ведомства Линь Цзялун заявил о готовности подать в отставку. Однако председатель правительства отказался решать сейчас этот вопрос, подчеркнув важность сосредоточения всех усилий на ликвидации последствий аварии.
В настоящее время спасатели продолжают операцию по разблокированию туннеля, внутри которого застряла большая часть искореженного состава. Движение поездов на аварийной ветке сможет возобновиться не ранее 20 апреля.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016