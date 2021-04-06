Минздрав рассчитывает вакцинировать к концу года 70% взрослого населения

Украина к концу 2021 года планирует предоставить возможность для вакцинации 70% взрослого населения, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник.
«Для достижения коллективного иммунитета необходимо вакцинировать 60% взрослого населения. Мы хотим увеличить это количество до 70%, по крайней мере дать им возможность сделать прививку», — сказал он.
Степанов подчеркнул, что мощности медицинской системы позволяют провести такое количество вакцинаций.
«Общее количество кабинетов прививок в Украине составляет 11,5 тыс., в одном кабинете мы можем делать около 40-50 прививок в сутки. То есть страна может делать до 450-500 тыс. прививок в сутки. Конечно, мы сейчас не задействуем все кабинеты прививок. Количество вакцинаций, на которое мы рассчитываем — от 5 до 7 млн прививок в месяц. Этого вполне достаточно», — сказал он.
Министр добавил, что в настоящее время страна заключила контракты на поставку 22 млн доз вакцин, вскоре планируется заключить контракты еще на 15 млн доз.
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