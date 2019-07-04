У Зеленского предупредили, что быстрого решения конфликта на Донбассе не будет

Глава пропрезидентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков назвал процесс урегулирования конфликта на Донбассе «тяжелым и небыстрым». Его заявление обнародовано в Telegram-канале партии в четверг.

«Это тяжелый процесс, это небыстрый процесс. Шапкозакидательством, в отличие от многих других, мы заниматься не будем. Мы не можем говорить, что проблема может быть решена завтра. Нет, это неправда. Нужно быть откровенным и перед собой, и перед украинским обществом, что это тяжелый процесс», — считает Разумков.

Одной из причин того, что конфликт на Донбассе не будет решен оперативно он считает нежелание неких сил способствовать этому. «Самое страшное — не все в этом процессе хотят реального урегулирования», — утверждает глава партии, не уточняя, кого он имеет в виду.

Напомним, во время инаугурационной речи 20 мая Владимир Зеленский заявил, что считает достижение мира на Донбассе своей первоочередной задачей, для решения которой он готов «пойти на все». 17 июня по итогам переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном он назвал первоочередными шагами для возвращения к работе «нормандской четверки» обмен пленными, возвращение украинских моряков, прекращение огня, разведение войск, строительство моста в Станице Луганской.