Германия обеспокоена ситуацией на востоке Украины и заявила об этом Москве

Правительство ФРГ вместе с партнерами обеспокоено ситуацией на востоке Украины и перемещениями российских войск у ее границ, выразило свою озабоченность Москве. Об этом сообщила в среду на брифинге представитель кабмина ФРГ Ульрике Деммер.

«Как вы знаете, за последние дни НАТО, ЕС и многие партнеры выразили обеспокоенность по поводу усиления военного присутствия России. Правительство ФРГ разделяет эту обеспокоенность и сообщило об этом Москве», — сказала она. По ее словам, Германия и Франция встревожены растущим числом нарушений режима прекращения огня на Донбассе.

«Мы очень внимательно наблюдаем за ситуацией и особенно за перемещением российских войск и призываем стороны к сдержанности и деэскалации», — сказала Деммер. «Германия, как и партнеры по НАТО, поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины», — подчеркнула она.

Со своей стороны представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер сообщил, что власти ФРГ находятся в «интенсивном контакте» с партнерами по ситуации на востоке Украины, и подчеркнул важность миссии ОБСЕ по наблюдению за соблюдением режима прекращения огня.

В связи с наращиванием сил РФ вдоль границы с Украиной представители стран Запада в последние дни неоднократно выражали обеспокоенность по этому поводу.

Ситуация на Донбассе осложнилась в конце февраля, в регионе практически каждый день фиксировались перестрелки, помимо прочего, с использованием минометов и гранатометов. Стороны возложили ответственность за обострение друг на друга.