20 полезных слов для банкиров

В этой статье мы расскажем о словах и выражениях, которые используются в банковской сфере.

1. ATM — банкомат.

Bank of Ireland will ensure that the ATM machine in Ballymote remains operational. (Банк Ирландии проверит, работает ли банкомат в Баллимоте.)

2. Get in the cue (британский вариант) — встать в очередь.

Get in the line (американский вариант)

When you enter the bank, you have to get in the cue. (Когда вы приходите в банк, вам нужно встать в очередь.)

3. Bank teller — консультант.

A teller at a TD Bank in Connecticut refused to allow a Black woman to withdraw $1,000 from her own account. (Банковский консультант не позволил темнокожей женщине снять тысячу долларов с ее счета.)

4. Open an account – открыть счет.

Checking/current account – текущий счет, счет для повседневных расходов.

5. Debit card — дебетовая карта.

I’d like to open a credit account (Я хотел бы открыть кредитный счет.)

6. Credit card — кредитная карта.

I’d like to get a credit card. (Я хотел бы получить кредитную карту.)

7. Savings account —сберегательный счет.

8. Transfer money —перевести деньги.

Hello, I’d like to transfer a three hundred dollars from my checking account to my saving account. (Добрый день, я хочу перевести триста долларов с моего текущего счета на сберегательный).

Это полезная фраза, которой можно воспользоваться, если нужно перевести деньги с одного счета на другой, например со сберегательного на текущий.

9. Deposit money / make a deposit – положить деньги на счет.

How much would you like to deposit today? (Сколько вы хотите положить на счёт сегодня?)

10. Government issued ID – удостоверение личности, выданное государством (то, что часто спрашивают в банках у клиентов.)

Do you have any government issued ID on you? (У вас есть какие-то документы, выданные государством?)

11. Withdraw / make a withdrawal / take out — снять, обналичить деньги

She made a total of 26 withdrawals, the smallest single amount being £400 and the largest £5,000. (В общей сложности она снимала деньги со счета 26 раз, самой маленькая сумма – 400 фунтов стерлингов, сама большая – 5 000.)

12. Pay a bill — оплатить счет

Pay for electricity / television / internet — оплатить счет за электричество, телевидение, интернет.

13. Exchange currency — обмен валюты.

14. Exchange rate — обменный курс.

15. Mortgage — ипотека.

I’d like to talk to someone about mortgage. (Мне нужно обсудить вопрос ипотеки.)

16. Retirement savings —пенсионные накопления.

I’d like to talk to someone about retirement savings. (Мне нужно обсудить вопрос ипотеки.)

17. Loan – ссуда, кредит.

18. Statement — квитанции, выписки.

I usually do my banking online, that’s why I don’t get statements. (Я совершаю все мои платежи в онлайне, поэтому мне не нужны квитанции.)

19. Bank charges — комиссии банка.

When you withdraw money from ATM, you have to pay $1in bank charges. (Когда снимаете деньги в банкомате, нужно заплатить $1 комиссии.)

20. Receipt — чек.

Would you like a receipt for the transaction? (Вам нужен чек?)

21. Bank balance – баланс, сумма денег на банковском счету.

According to a recent poll of 2,000 people, 55 percent admit fear keeps them from monitoring their bank account as regularly as they should. (Согласно недавнему опросу, в котором участвовало 2 000 респондентов, 55% признают, что боятся отслеживать баланс на своем банковском счете регулярно.)

