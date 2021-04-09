В Украине за сутки снова почти 20 тыс. заболевших коронавирусом

В Украине по состоянию на утро пятницы зафиксировано 19 676 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших — 11 221 человек, умерло 419 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
«19 676 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 9 апреля 2021 года. В частности, заболели 751 ребенок и 552 медработника. Также за прошедшие сутки госпитализировано — 4 936 человек; летальных случаев — 419; выздоровело — 11 221 человек», — написал Степанов на своей странице в Facebook в пятницу утром.
Днем ранее, 8 апреля сообщалось о 19 419 новых случаях инфицирования COVID-19, 7 апреля было зафиксировано 15 415 новых случаев инфицирования COVID-19, 6 апреля Степанов сообщал о 13 276 новых случаев инфицирования COVID-19.
Количество инфицированных с начала пандемии на утро пятницы составило 1 823 674 человека, 36 381 пациент скончался, 1 395 104 человека выздоровели.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.Киев (1864), Днепропетровской (1665), Львовской (1639), Киевской (1265) и Харьковской (1194) областях.
За сутки 8 апреля 2021 в Украине привито против COVID-19 18 569 человек. С начала прививочной кампании вакцинировано 353 147 человек.
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