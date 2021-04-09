Треть украинцев верят в вероятность полномасштабного вторжения России

Более 30% украинцев оценивают вероятность полномасштабного военного вторжения России в Украину как высокую, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг» 6-7 апреля.
По данным исследования, 36% опрошенных оценивают вероятность полномасштабного военного вторжения России в Украине как высокую, 31% — как среднюю, 15% — низкую, 12% — говорят, что угрозы нет. По сравнению с декабрем 2018 (когда произошел захват Россией украинских моряков), количество тех, кто считает, что угроза высокая, выросла почти в полтора раза.
Также 68% отметили, что слышали о первом телефонном разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Джо Байденом (21% — много слышали, 47% — что-то слышали), 32% ничего об этом не знают. Так, 50% положительно относятся к этой новости, 35% — нейтрально, 9% — отрицательно.
43% убеждены, что отношения между Украиной и США улучшатся после прихода к власти Джо Байдена (в феврале 2020 таких было 38%), 41% говорят, что они не изменятся, только 6% ожидают ухудшения.
Опрос проводился методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing — телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов.
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