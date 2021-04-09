НКЦБФР аннулировала лицензию старейшей в стране фондовой биржи

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР) аннулировала лицензию на осуществление деятельности по организации торговли на фондовом рынке ЧАО «Украинская фондовая биржа» — старейшей фондовой бирже страны, созданной в октябре 1991 года постановлением правительства.

«(...) В связи с неосуществлением лицензиатом вышеуказанного вида профессиональной деятельности на фондовом рынке в течение года, согласно имеющимся в Комиссии административным данным в течение 2020 года», — говорится в аргументации решения регулятора от 6 апреля, обнародованного на его сайте.

Согласно информации на сайте УФБ, минувший год она завершила с чистой прибылью 0,16 млн грн против чистого убытка 0,25 млн грн годом ранее, выручка пока не оглашалась, а в 2019 году она была равна 4,02 млн грн.

Активы биржи на конец 2020 года составляли 17,09 млн грн, в том числе основные средства — 13,21 млн грн. Свободные денежные средства биржи были равны 2,8 млн грн, собственный капитал—16,09 млн грн.

Основными акционерами УФБ, согласно системе раскрытия НКЦБФР, являются ООО «Джесван» — 34,45% и ООО «Украинский контракт» — 53,85%, а в госреестре бенефициаром указан глава правления Валентин Оскольский.

В реестре фондовых бирж НКЦБФР зарегистрированы еще четыре: ЧАО «Украинская межбанковская валютная биржа» (УМВБ), ПАО «Украинская биржа» (УБ), ПАО «Фондовая биржа ПФТС» (все три — Киев) и ПАО «Фондовая биржа «Перспектива» (Днепр), хотя в предыдущие годы число фондовых бирж в Украине доходило до десяти.