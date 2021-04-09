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Создание индустриальных парков может успешно решить задачу привлечения инвестиций в Украину, – Дмитрий Видсота

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Создание индустриальных парков может успешно решить задачу привлечения инвестиций в Украину, – Дмитрий Видсота

Украина имеет достаточный потенциал, чтобы стать региональным лидером и «магнитом» для привлечения инвестиций. Мировой опыт показывает, что этого можно достичь за счет создания привлекательных и конкурентоспособных условий для работы индустриальных парков с качественными управляющими компаниями.

Такое мнение высказал управляющий партнер юридической компании Robinson Patman Дмитрий Видсота во время форума «Муниципальная инфраструктура: развитие и комфорт городов», состоявшегося вчера, 8 апреля в Харькове. Об этом пишет UBR.

В Украине зарегистрировано более 40 индустриальных парков, при этом большинство из них существуют только на бумаге. За последний год в стране произошли позитивные изменения в вопросе привлечения иностранного капитала (например, принятие Закона об «инвестиционных нянях» и сопутствующих изменений в таможенный и налоговый кодексы), но это только начало пути.

«Чтобы индустриальные парки в Украине действительно заработали, важно изучить успешный международный опыт и внедрить то, что может быть полезным и приемлемым в Украине. Успешные парки привлекают значительное количество инвесторов, в том числе иностранных, показывают высокую заполняемость, хороший финансовый результат своей деятельности и социально-экономический эффект. Сейчас в некоторых странах индустриальные парки генерируют до 30% ВВП», — подчеркнул Дмитрий Видсота.

Например, Украина может многое для себя почерпнуть из опыта ОАЭ. Jebel Ali Free Zone в Дубае является классическим примером положительного влияния индустриальных парков на экономику страны. Именно с идеи создания этого индустриального парка началось развитие ОАЭ как одного из важнейших мировых портово-логистических хабов.

Для успешного развития индустриальных парков в Украине нужно решить несколько задач. Первая — создание эффективных налоговых и таможенных стимулов (дополнительно к тем, которые предусмотрены Законом об «инвестиционных нянях») в комбинации с развитой инфраструктурой. Вторая — устранить сложности на этапе создания парка.

«На практике процесс оформления земельного участка и подключения к электросетям может длиться годами, — отметил Дмитрий Видсота. — Бремя финансирования этих процессов ложится на инвестора, поэтому часто проект индустриального парка так и остается на бумаге. Задача минимум для государства — упростить разрешительные процедуры по получению земельного участка и строительства, провести пересмотр условий подключения к электрическим и другим сетям для индустриальных парков».

Перспективы для роста индустриальных парков в Украине — колоссальные. Наша страна может стать привлекательной для инвесторов за счет своего географического расположения, природных и трудовых ресурсов и инвестиционного потенциала. С учетом того, что многие развитые страны (такие, как ОАЭ) уже «перенасыщены» инвестициями, Украина при должной государственной политике может стать привлекательной инвестиционной площадкой.

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Сопровождение проектов индустриальных парков является одним из приоритетных направлений работы Robinson Patman. Компания принимает участие в разработке законопроектов, касающихся создания стимулов для развития индустриальных парков в Украине. Robinson Patman специализируется на таких практиках, как международная торговля, антимонопольное и конкурентное право, взаимодействие с органами государственной власти.

инвестиции, индустриальный парк, Дмитрий Видсота
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