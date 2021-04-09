Суд отменил все постановления окружного избиркома №87 о признании голосования на 5 участках недействительными

Ивано-Франковский окружной административный суд на заседании в пятницу признал противоправными и отменил постановление окружной избирательной комиссии (ОИК) № 87 (центр — г.Надворная Ивано-Франковской области) о признании голосования на промежуточных выборах народного депутата недействительными на участках № 261030 и № 260028.
Как сообщается на сайте «Опоры», таким образом, отменены все постановления ОИК о признании недействительным голосования на пять избирательных участках: № 261027 (г.Яремче), № 260515 (с.Парище Надворнянского района), № 260025 (с.Манява Богородчанского района), № 261030 (с.Монастырчаны Богородчанского района) и № 260028 (с.Микуличин Яремчанского горсовета).
В «Опоре» отмечают, что на участках № 261030 и № 260028 по результатам повторного подсчета голосов голосование было признано недействительным на основании того, что во время повторного подсчета голосов было установлено несоответствие количества бюллетеней за кандидата Александра Шевченко.
Как сообщалось, на округе № 87 на довыборах в парламент победу одержал представитель партии «Слуга народа» Василий Вирастюк, набрав 31,25% голосов. Его конкуренты представитель от партии «За будущее» Александр Шевченко и представитель Всеукраинского объединения «Свобода» Руслан Кошулинский набрали 29,69% и, соответственно, 28,86%. Центральная избирательная комиссия Украины на заседании 5 апреля признала выборы на округе состоявшимися.
Перед тем Ивано-Франковский окружной суд рассмотрел несколько дел, в отношении решений о пересчете голосов на 20 избирательных участках, которые приняла ОИК № 87 при установлении итогов голосования на довыборах в Раду, прошедших 28 марта. Все рассмотренные дела были открыты по искам кандидата Шевченко. В большинстве случаев (по 6 участкам) решение суда первой инстанции — действия ОИК признать правомерными, истцу полностью отказать в удовлетворении исков. По утверждению представителей Шевченко, планируется апелляционное обжалование этих судебных решений.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016