В Закарпатской области отменили «красный» уровень эпидопасности

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) на внеочередном заседании в субботу вывела Закарпатскую область из «красной» зоны эпидемиологической опасности, сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

«По результатам (заседания) Государственная комиссия решила отменить с 00 часов 00 минут 11 апреля 2021 года „красный“ уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Закарпатской области, и применить на территории Закарпатской области ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для „желтого“ уровня эпидемической опасности», — написал Немчинов в Telegram-канале.