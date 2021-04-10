Закарпатская область может следующей покинуть «красную» зону

Закарпатская область может следующей выйти из «красной» зоны эпиднебезопасности, сообщил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

«Следующая на очереди, надеюсь, Закарпатская область, которая может выйти из „красного“ уровня эпиднебезопасности уже в ближайшие дни», — написал Ляшко на своей странице в Facebook.

Ляшко отметил, что введение «красной» зоны на Прикарпатье продемонстрировало положительный результат — область вышла из сурового уровня эпидемической опасности. В частности, там стабилизировались показатели госпитализации. Пока же загруженность «ковидних» коек составляет 38% против 63% ранее.

Ранее он сообщал, что Ивано-Франковская область в пятницу перейдет из «красной» в «желтую» зону карантинных ограничений в связи с COVID-19.