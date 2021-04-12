Японцы хотели бы отменить или перенести Олимпиаду в Токио

72% опрошенных жителей Японии хотят, чтобы Олимпийские игры в Токио были отменены или отложены из-за пандемии коронавируса. Это следует из опроса Kyodo News, который приводит Reuters. Результаты опубликованы чуть более чем за 100 дней до запланированного начала Игр.
Опрос показал, что 39,2% выступают за отмену Олимпиады, а 32,8% — за отсрочку. 24,5% респондентов хотят, чтобы крупнейшее в мире спортивное мероприятие прошло в соответствии с графиком.
В понедельник, 12 апреля, в столице Японии вступили в силу меры для недопущения четвертой волны COVID-19, вызванной мутантными штаммами. Их действие продлится месяц. По данным опроса Kyodo, проведенного с 10 по 12 апреля, более 92,6% респондентов обеспокоены возобновлением распространения инфекции.
Ранее сообщалось, что организаторы Олимпийских игр в Токио планируют подготовить 300 гостиничных номеров для спортсменов, у которых будет обнаружен положительный результат на коронавирус. Для этих целей оргкомитет зарезервирует отель, расположенный в нескольких километрах от олимпийской деревни.
Олимпийские игры в Токио, перенесенные на год из-за пандемии, пройдут с 23 июля по 8 августа. Паралимпийские игры состоятся с 24 августа по 5 сентября. В марте 2021 года организаторы Игр объявили, что Олимпиада пройдет без болельщиков из других стран.
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