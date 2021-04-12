В Италии надеются снять ограничений из-за пандемии ко 2 июня

Министр туризма Италии Массимо Гаравалья считает, что ко 2 июня можно будет снять большинство действующих в связи с пандемией ограничений и гарантировать летний туристический сезон. Об этом он сказал в опубликованном в понедельник интервью газете La Stampa.

«С каждой неделей мы теряем ВВП и больше не можем себе этого позволить. 2 июня, День республики, надеюсь, станет датой, когда можно будет открыть все или почти все учреждения и возобновить туристическую деятельность», — сказал министр. При этом он отметил, что многое зависит от темпов вакцинации. Гравалья подчеркнул, что начать подготовку к летнему туристическому сезону нужно сейчас, чтобы не потерять в конкуренции с другими странами. Он также предложил создавать «зоны, свободные от ковида» на отдельных курортах, например на островах.

Перспектива создания привилегированных туристических зон вызвала дискуссии внутри Италии. В частности, против этого выступил губернатор Эмилии-Романьи Стефано Боначчини.

Министр здравоохранения Робето Сперанца заверил, что к концу апреля в Италии будут привиты все люди старше 80 лет, а до конца июня — граждане старше 60 лет.

Итальянские власти поставили целью делать по 500 тыс. инъекций в день, однако пока для поддержания такого темпа не хватает доз вакцин от коронавируса. На данный момент привиты почти 4 млн человек, всего сделано почти 14 млн инъекций. С начала пандемии число инфицированных в Италии достигло 3 769 814 человек, из которых 114 254 умерли, 3 122 555 вылечились.