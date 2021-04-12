В Раде завтра состоятся сразу три заседания

Председатель ВР Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания парламента по инициативе народных депутатов на вторник, после очередного заседания Рады.

«В связи с требованием 153 народных депутатов Украины о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины девятого созыва и в соответствии с частью восьмой статьи 19 Регламента Верховной Рады Украины: Созвать внеочередное пленарное заседание... на 16 часов 13 апреля 2021 года», — сообщает сайт парламента.

В повестке дня внеочередного пленарного заседания — проекты постановлений о неотложных мерах по обеспечению необходимой профилактики, диагностики и лечения больных детей сахарным диабетом (№ 4042); о принятии неотложных мер о возвращении льготного тарифа на электроэнергию для населения за первые 100 кВт ч (№ 4590); об обращениях в Кабинет министров Украины об отмене необоснованного увеличения стоимости энергоносителей и введение моратория сроком на 1 год на повышение тарифов на энергоносители (№ 4609), а также о принятии неотложных мер с целью снижения цены на электрическую энергию и тарифов на услуги распределения природного газа (№ 4587).

Народные депутаты собираются рассмотреть законопроект о внесении изменений в законы об урегулировании отдельных вопросов в сфере метрологии, предоставления жилищно-коммунальных услуг и защиты прав потребителей (№ 4576).

Кроме того, Разумков подписал распоряжение о созыве второго внеочередного пленарного заседания парламента по инициативе 153 народных депутатов. Это внеочередное заседание запланировано 13 апреля на 17:30.

Согласно повестке дня, депутаты намерены рассмотреть 12 вопросов:

— проект закона Украины «О внесении изменений в Раздел II „Заключительные и переходные положения“ Закона Украины „О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)“ (относительно отдельных вопросов завершения 2020/2021 учебного года) » (№ 5014);

— проект закона о внесении изменений в закон Украины «Об уставе гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил Украины» относительно военного ритуала захоронения (№ 4636-1);

— проект закона о внесении изменений в отдельные положения законов Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании» и «О реабилитации в сфере здравоохранения» относительно обеспечения реализации прав застрахованных лиц (№ 5187-1);

— проект закона о внесении изменений в раздел IV «Заключительные и переходные положения» закона Украины «О потребительском кредитовании» относительно кредитов, предоставленных в иностранной валюте (№ 4475);

— проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно реструктуризации обязательств по кредитам в иностранной валюте и адаптации процедур неплатежеспособности физических лиц (№ 4398);

— проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно реструктуризации обязательств по кредитам в иностранной валюте и адаптации процедур неплатежеспособности физических лиц (№ 4399).

— проект закона о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 (№ 4540);

— проект закона о внесении изменений в закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2021 год» по внедрению финансово-кредитных механизмов обеспечения граждан Украины жильем (№ 5308);

— проект постановления Верховной Рады об отмене решения Верховной Рады Украины от 30 марта 2021 о принятии в целом как Закона Украины проекта Закона Украины «О внесении изменения в раздел V» Заключительные и переходные положения "Закона Украины «О приватизации государственного и коммунального имущества «относительно приватизации объектов большой приватизации» (№ 4543-П);

— проект закона о внесении изменений в п.3 раздела Х «Переходные и заключительные положения» закона Украины «О среднем образовании» относительно расширения возможностей для трансформации образовательной сети и защиты прав участников образовательного процесса (№ 5138-1);

— проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования процедур оборонного планирования (№ 4210);

— проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования механизмов формирования сети лицеев для внедрения качественного профильного среднего образования (реестр. № 4629-1).