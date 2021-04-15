Подав законопроект о ликвидации ОАСК, президент выставил себя на посмешище, - Ставнийчук

Внесение президентом Украины Владимиром Зеленским в Верховную Раду законопроекта «О ликвидации Окружного административного суда города Киева» не означает победы директора НАБУ Артема Сытника или грантовых структур. Данная инициатива незаконна и не имеет ничего общего с борьбой с коррупцией в судебной системе.

Об этом заявила председатель правления Общественного объединения «За демократию через право», вице-президент Всемирного конгресса украинских юристов Марина Ставнийчук.

«Президент пока только внес законопроект о ликвидации Окружного административного суда Киева. Я далека от мысли, что это решение будет очень легко проходить в парламенте, это первое. Во-вторых, этот законопроект, в соответствии с Законом „О судоустройстве и статусе судей“, должен был пройти согласование в Высшем совете правосудия, но именно этот проект не прошел этой процедуры. Президент его внес 13.04.2020 и называется этот проект закона „О ликвидации окружного административного суда Киева и создании Киевского городского окружного административного суда“, а в Высшем совете правосудия на экспертизе был другой проект закона „О ликвидации и создании окружных административных судов юрисдикция которых распространяется на территорию Киевской области и г. Киева“. Фактически президент нарушил закон „О судоустройстве и статусе судей“, не получив соответствующего заключения от Высшего совета правосудия. Можно ли это считать победой НАБУ, ГБР и гранатовых организаций? Ну, если беззаконие в стране считать чей-то победой, то тогда, очевидно, они могут так думать», — заявила эксперт.

По ее мнению, причины, по которым президент решил ликвидировать ОАСК, сугубо политические и далекие от задекларированной борьбы с коррупцией.

«Ведется борьба с некоторыми лицами, судьями, работающими в составе этого суда, и именно в такой противоправный способ с ними выясняют отношения. Если были претензии к тем или иным судьям, скажем, уголовно-правового характера, есть соответствующий механизм. Если НАБУ говорит о совершении уголовных правонарушений теми или иными лицами, то должно быть уголовное производство, подозрение, судебное рассмотрение, решение суда — и закончили все разговоры. Но уже несколько лет мы слышим про расследования, обвинения, но не единой разумной информации, и ни одного разумного шага, которые соответствовали бы законодательству Украины, мы не видим. Вместо этого президент выставил себя, по сути, на посмешище. Для всех понятно, что речь идет об искусственном, не аргументированном беззаконии в стране. Этот выглядит очень несолидно с правовой точки зрения. И будет в целом иметь негативные последствия для судебной системы», — убеждена юрист.

Ставнийчук напомнила, что в стране не работает Высшая квалификационная комиссия судей и назначить судей в новый суд, который будет создан вместо ОАСК, будет просто некому.

«Высший совет правосудия, рассматривая предыдущий законопроект, обратил внимание что, в стране не работает ВККС. Каждому квалифицированному юристу, тем более Высшему совету правосудия, абсолютно понятно, что ликвидация суда — это не табличку на дверях поменять. Должно произойти переназначение судей по полной процедуре, набор судебного аппарата, то есть, целый ряд действий. Я вам скажу, что это будет правовой хаос, будет серьезная приостановка рассмотрения дел. Но эта власть об этом не заботится, ей без разницы то, что у ее граждан нет эффективного доступа к правосудию, они, как по мне, такие вещи вообще не анализируют», — отмечает она.

Пойти на ликвидацию ОАСК, по мнению эксперта, Зеленского вынудили путем информационного давления.

«Общество было подготовлено информацией про какой-то сейф у брата главы ОАСК.

По сути, в общество была вброшена информационная бомба для того, чтобы создать соответствующую атмосферу невосприятия судей и этого суда как такового. Хотя никто не знает, общается ли вообще Павел Вовк с этим братом, близки ли они, что это за деньги. По большому счету никто ничего не знает, мы имеем только информации от СМИ. В адвокатской среде все возмущены и встревожены этой ситуацией, и той ролью, которую приписывают адвокатам в этом деле», — заявила юрист.

Она в целом крайне низко оценивают работу юридической команды Офиса президента.

«У президента долго думали, куда передать дела из ОАСК — в Верховный суд, что не соответствует специфике судебной системы? Потом было намерение ликвидировать суд в Киеве и передать в Киевскую область, я так понимаю. Окружение президента искало способ, каким образом им беззаконно поступить. К сожалению, юридическая команда президента чрезвычайно бесхребетна и слаба. На каждый вызов, в том числе и коррупционного характера, может быть адекватный и законный шаг президента. Но мы помним законопроект о прекращении полномочий судей Конституционного суда — вся команда президента рассказывала по телевизору о том, как это правильно, конституционно, пока им в Европе 20 раз не сказали, что так делать нельзя. Только тогда он по-тихому отозвал свой законопроект. И после этого появились неконституционные указы об отстранении, отмене указов о назначении и т.д. То есть абсолютно неконституционно президент действует по отношению к Конституционному суду. Точно так же он незаконно и неконституционно действует по отношению к ОАСК, имея, с чьей-то подачи, претензии к ОАСК, к главе и судьям этого суда. Но такие истории плохо заканчиваются для любого президента», — предрекает она.

Конечная цель атаки на суды, по мнению юриста, — получить полностью ручную систему правосудия.

«Как и нападки на Конституционный Суд, это сделано с одной единственной целью — парализовать роботу, не дать работать судьям, запугать их, а потом наполнить суд своими судьями, которые пребывают под соответствующим влиянием. И тут без разницы, будет ли это влияние президентской команды или Запада. Это одинаково противоправно и антиконституционно», — убеждена она.

ОАСК — суд, который всегда был лояльным Зеленскому. Еще до победы Зеленского на выборах там принимали решения, которые были на руку Зеленскому. То есть фактичекски президент «кинул» судей, которые на него ориентировались. По нению Ставнийчук, власть сейчас подает негативный сигнал не только судьям этого суда, но и всей судебной системе и всему обществу.

«Суды должны быть аполитичны в независимы! Здесь же президент подает негативный сигнал каждому суду и каждому судье в Украине. Становится понятно, что если возникнет какое-то персональное недовольство, то никто не будет смотреть на вопрос законности, процедуры и все остальное, что связано с правильной организацией судоустройства и работы судов. Это очень странно выглядит на фоне декларированной судебной реформы. Потому что вместо реформы происходит выяснение отношений с судами и судьями», — возмущена она.

Как сообщалось, 13 апреля Зеленский внёс в Верховную Разу как неотложный проект закона «О ликвидации Окружного административного суда города Киева» в связи с его неэффективностью и отсутствием доверия со стороны украинцев.

После этого глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк написал в Фейсбук, что спокойно относится данному решению. При этом он считает, что за этим решением стоят иностранцы и проплаченные ими активисты, которые всё больше управляют украинским государством.

В пресс-службе ОАСК, в свою очередь, заявили, что многочисленные публикации в СМИ о низком рейтинге доверия населения к судам не соответствуют действительности, и что суды находятся под давлением негативной информационной кампании в СМИ.

Позже на сайте Верховной Рады появился текст президентского законопроекта № 5369 о ликвидации Окружного административного суда Киева и образовании Киевского городского окружного административного суда.