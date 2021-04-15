Рада в первом чтении проголосовала законопроект о лишении свободы за недостоверное декларирование

Верховная Рада намерена ввести ограничение или лишение свободы за указание недостоверных данных в декларации об имуществе и доходах или непредоставление такой декларации.
Принятие соответствующего законопроекта № 4651 за основу на внеочередном пленарном заседании украинского парламента в четверг поддержали 283 народных депутата, сообщает Интерфакс-Украина.
Проект закона предлагает внести изменения в ст.366-2 Уголовного кодекса (декларирование недостоверной информации), предусмотрев, что умышленное внесение недостоверных сведений в декларации, которые отличаются от достоверных на сумму от 500 до 2000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, наказывается штрафом от 3000 до 4000 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от 150 до 240 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Если субъект декларирования умышленно внес недостоверные сведения, отличающиеся от достоверных на сумму более 2000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, то предлагается установить наказание в виде штрафа от 4000 до 5000 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественных работ на срок от 150 до 240 часов, или ограничение свободы на срок до двух лет, или лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.
Кроме того, законопроектом предлагается внести изменения в ст.366-3 Уголовного кодекса (непредоставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления), согласно которым за умышленное непредоставление декларации предполагается наказывать штрафом от 2500 до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от 150 до 240 часов, или лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.
Напомним, что в январе законопроект о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс об усовершенствовании ответственности за декларирование недостоверной информации (№ 4651) в парламенте зарегистрировал президент Украины Владимир Зеленский.
Прожиточный минимум для трудоспособных лиц в настоящее время составляет 2 тыс 270 грн.
Необлагаемый минимум доходов граждан составляет 17 грн.
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