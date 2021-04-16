Посольство США написало пост о прибытии в Украину вакцины Pfizer

США приветствуют прибытие в Украину 117 тыс. доз вакцины Pfizer BioNTech, предоставленных на бесплатной основе по программе COVAX, заявляют в посольстве США в Украине.
«Вместе с поставками дополнительного количества вакцин, которые ожидаются в течение следующих недель, это обеспечит Украине лучшие средства для борьбы с пандемией COVID-19», — говорится в пресс-релизе посольства США в пятницу.
Американское посольство проинформировало, что Агентство США по международному развитию (USAID) способствовало поступлению первой партии вакцин в рамках согласованных мер правительства США, которые поддерживают безопасную иммунизацию украинцев от коронавируса.
«США гордятся тем, что вместе с правительством Украины присоединились к этому этапному событию в борьбе с COVID-19. Сегодняшнее прибытие вакцин по программе COVAX и меры украинской стороны по осуществлению вакцинации приближают нас к постковидному будущему», — сказал директор миссии USAID в Украине Джим Хоуп.
Подчеркивается, что США являются крупнейшим донором программы COVAX. Там также напомнили о том, что за прошлый год стоимость помощи, предоставленной Украине со стороны правительства США именно на нужды борьбы с коронавирусом, составила почти $50 млн.
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