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ВМС Британии отправят корабли в Черное море

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ВМС Британии отправят корабли в Черное море

В мае два корабля ВМС Великобритании отправятся в Черное море на фоне роста напряженности между Россией и Украиной, сообщает The Sunday Times со ссылкой на источники.

По данным газеты, речь идет об эскадренном миноносце типа 45 и фрегате типа 23. Корабли отделятся от авианосной ударной группы Королевского военно-морского флота в Средиземном море и направятся в Черное море через пролив Босфор.

Как сообщает Times, их будет поддерживать авианосец HMS Queen Elizabeth, на его борту будут находиться истребители F-35 и вертолеты Merlin, которые вылетят на помощь кораблям «в случае угрозы со стороны российских кораблей, подлодок или авиации». Сам авианосец из-за действующих международных договоров будет вынужден остаться в Средиземном море.

Издание пишет, что размещение кораблей у берегов Украины призвано продемонстрировать солидарность с Киевом и союзниками по НАТО после того, как США отменили проход своих кораблей в Черное море, чтобы не создавать дополнительной напряженности в регионе.

Королевский военно-морской флот еще в феврале объявил о миссии авианосца в Черном море. Источник Times в Минобороны сообщил, что решение США никак не повлияет на эти планы.

Представитель министерства заявил газете, что Лондон тесно сотрудничает с Киевом и призывает Москву к деэскалации: «Великобритания и наши международные союзники непоколебимо поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины».

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Ранее США планировали отправить два своих военных корабля через Босфор в Черное море. Они должны были пройти 14 и 15 апреля и пробыть там до 4 и 5 мая. Однако позже это решение было отменено.

Великобритания, Черное море
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