Британский патрульный корабль вошел в Черное море

В Черное море вошел британский патрульный корабль «Трент».

Судно прошло через пролив Босфор утром 16 мая.

Корабли стран НАТО постоянно курсируют в черноморской акватории. Так, в начале недели туда зашел французский патрульный корабль «Командан Биро», а несколько дней спустя акваторию покинул американский сторожевик «Гамильтон», который проводил учения сперва у берегов Грузии, а затем — Украины.

Присутствие в Черном море военных кораблей нечерноморских государств регулируется конвенцией Монтрё, подписанной в 1936 году. В соответствии с ней предельный срок пребывания — три недели, в акватории могут одновременно находиться не более девяти таких кораблей, а их общий тоннаж не должен превышать 30 тысяч тонн.