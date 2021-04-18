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Байден признал кризис на границе и пообещал увеличить квоту приема беженцев

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Байден признал кризис на границе и пообещал увеличить квоту приема беженцев

Президент США Джо Байден намерен увеличить квоту на прием беженцев, которых страна будет готова принять в этом году. Об этом он заявил журналистам.

«Мы собираемся увеличить это число», — сказал он. По словам президента, работу над проблемой беженцев задержал «кризис с молодыми людьми на границе». «Мы не могли делать две вещи одновременно. Но теперь мы собираемся увеличить это число», — цитирует Байдена Associated Press.

СМИ отмечают, что слово «кризис», которое использовал Байден, стало неожиданностью, ранее Белый дом отказывался называть так ситуацию на границе США и Мексики из-за притока малолетних мигрантов. В конце марта СМИ писали, что сотни мигрантов, в том числе несовершеннолетние и семьи с детьми, вынуждены оставаться в участках погранслужбы на границе с Мексикой дольше положенного перед тем, как их переведут в учреждения, находящиеся в ведении Министерства здравоохранения и социальных служб.

Накануне, 16 марта, Байден подписал указ, который сохраняет квоту на прием беженцев в 2021 финансовом году (с 1 октября 2020 года по 30 сентября 2021 года) на уровне 15 тыс. человек. Ее в октябре установил его предшественник Дональд Трамп. По словам Байдена, этот лимит «по-прежнему оправдан гуманитарными соображениями и отвечает национальным интересам».

Решение вызвало критику со стороны демократов и правозащитников, сенатор от штата Иллинойс Дик Дурбин назвал ситуацию неприемлемой. Позже пресс-секретарь Белого дома заявила, что Байден, как ожидается, увеличит размер квоты к 15 мая, но не уточнила, насколько.

По словам Псаки, в настоящий момент увеличение числа принимаемых беженцев в 2021 году до 62,5 тыс., о котором ранее говорил президент США, «кажется маловероятным, учитывая разрушенную программу, которую мы унаследовали». В феврале Байден заявлял, что намерен увеличить квоту приема беженцев из-за рубежа в 2022 финансовом году до 125 тыс. человек.

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В рамках политики «нулевой терпимости» Трамп запретил семьям нелегальных мигрантов воссоединяться на территории США. В феврале Байден отменил этот указ. Кроме того, он разрешил въезд в страну категориям иностранцев, которых Трамп считал угрозой американскому рынку труда.

Эти решения спровоцировали появление многотысячных «караванов» мигрантов из Гондураса, Гватемалы, Эквадора. В марте Reuters сообщил о гуманитарном кризисе на границе США и Мексики. Как писало агентство, в пограничных изоляторах содержались тысячи детей-нелегалов без родителей. Средств на их содержание не хватало, часть семей депортировали за сотни километров от места задержания. Как заявили в Бюро таможенного и пограничного контроля США, в марте более 172 тыс. человек пытались нелегально проникнуть в страну — это на 71% больше по сравнению с февралем.

США, Мексика
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