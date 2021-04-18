Посол Украины в ФРГ призвал Берлин помочь нашей стране со вступлением в НАТО

Посол в ФРГ Андрей Мельник полагает, что именно Берлин должен помочь Украине стать частью НАТО. Об этом он заявил в интервью газете Welt am Sonntag, которое опубликовано в воскресенье.

По его словам, Германия должна «взять на себя ведущую роль, чтобы Украина стала членом НАТО». «И как можно скорее, без каких-либо оговорок», — сказал он. Посол связал это с тем, что Германия «несет особую историческую ответственность за нацистские преступления против украинского народа».

Североатлантический альянс на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года принял политическое заявление о том, что «Украина и Грузия со временем станут членами НАТО», однако отказался предоставлять обеим странам Планы действий по подготовке к членству в альянсе, что является первым шагом в юридической процедуре вступления страны в организацию. В феврале 2019 года Верховная Рада одобрила поправки в Конституцию, закрепляющие стремление Украины в НАТО с формулировкой о «необратимости евроатлантического курса».

Ранее Украине был предоставлен статус партнера НАТО с расширенными возможностями. В опубликованном в пятницу интервью газете Le Figaro президент Украины Владимир Зеленский заявил, что настал момент пригласить Украину в НАТО и ЕС.