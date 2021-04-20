«Укрзализныця» запускает прямой поезд между Кривым Рогом и Одессой

«Укрзализныця» восстанавливает прямое железнодорожное сообщение между Кривым Рогом и Одессой. Курсировать поезд начнет с 27 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Первый рейс из Кривого Рога запланирован на 27 апреля в 18:10, прибытие в Одессу в 6:36 на следующий день. В обратном направлении из Одессы поезд отправится 28 апреля в 20:20, прибытие в Кривой Рог в 10:10.

«В перевозке будут задействованы до пяти прицепных фирменных купейных вагонов. На участке Пятихатки — Одесса — Пятихатки вагоны будут курсировать в составе поезда № 53/54 Днепр — Одесса. Соответственно, на участке Пятихатки — Кривой Рог они будут отдельным поездом», — пояснили в УЗ.

Также на майские праздники УЗ увеличила количество дополнительных поездов.