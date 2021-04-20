«Укрзализныця» запускает прямой поезд между Кривым Рогом и Одессой

«Укрзализныця» восстанавливает прямое железнодорожное сообщение между Кривым Рогом и Одессой. Курсировать поезд начнет с 27 апреля.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
Первый рейс из Кривого Рога запланирован на 27 апреля в 18:10, прибытие в Одессу в 6:36 на следующий день. В обратном направлении из Одессы поезд отправится 28 апреля в 20:20, прибытие в Кривой Рог в 10:10.
«В перевозке будут задействованы до пяти прицепных фирменных купейных вагонов. На участке Пятихатки — Одесса — Пятихатки вагоны будут курсировать в составе поезда № 53/54 Днепр — Одесса. Соответственно, на участке Пятихатки — Кривой Рог они будут отдельным поездом», — пояснили в УЗ.
Также на майские праздники УЗ увеличила количество дополнительных поездов.
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