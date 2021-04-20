Всемирный банк рассмотрит проекты в Украине на $238 млн

Совет директоров Всемирного банка включил в повестку заседаний на май этого года два проекта для Украины: 5 мая — по улучшению высшего образования на $200 млн и 27 мая — по повышению мобильности в Киеве на $37,67 млн, сообщает «Интерфакс-Украина».
На сайте банка указано, что средства в обоих случаях запрашивает Украина.
Первый проект, рассчитанный на шесть лет, будет реализовывать Министерство образования и науки (МОН). Направлен он на оптимизацию и повышение эффективности существующей системы высшего образования и уменьшения количества вузов.
Второй проект, по повышению мобильности в Киеве, должна реализовать Киевская городская госадминистрация. Он предполагает три компонента: подготовку к запуску скоростного транзита на Троещину (примерно $12 млн), строительство трамвайной линии от ул. Старовокзальная до метро «Дворец спорта» с выходом на Вокзальную площадь и реконструкцию этой площади ($16 млн), а также укрепление систем транспортного планирования Киева ($2 млн).
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