Черногория откроет границы для всех туристов со следующей недели, заявил премьер страны Здравко Кривокапич.

Ранее власти Черногории разрешили въезд в страну без ПЦР-теста или подтверждения о вакцинации гражданам ряда стран Западных Балкан, а также России, Беларуси и Украины.

В пятницу премьер Кривокапич принял участие в Дельфийском экономическом форуме в Греции вместе с руководством стран региона.

«Греция открыта для всех туристов, начали работать торговые точки, кафе, рестораны и отели, что указывает на то, чему мы должны следовать, так у нас подобные протоколы и подходы. Черногория на следующей неделе откроет все границы для туристов со словами «Добро пожаловать на черногорское приморье!» — разместила пресс-служба правительство видео его заявления после мероприятия в ночь на субботу.

Власти Черногории с 13 мая бесплатно делают ПЦР-тесты туристам, чьи страны этого требуют по возвращении. В связи с улучшением эпидемиологической ситуации до 20 мая на всей территории Черногории отменили комендантский час, который действовал с полуночи до 5.00, а также разрешили междугороднее пассажирское сообщение по выходным.