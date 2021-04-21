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Сторонников вступления Украины в НАТО уже существенно больше, чем противников

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Сторонников вступления Украины в НАТО уже существенно больше, чем противников

43% украинцев полностью поддерживают идею о вступлении Украины в НАТО, свидетельствуют данные социологического исследования об отношении украинского общества к эскалации конфликта на Донбассе, проведенного Украинским институтом будущего (UIF) при содействии «Нью Имидж маркетинг групп».

По данным опроса, результаты которого презентовали в агентстве «Интерфакс-Украина» в среду, еще 21% респондентов отметил, что, скорее, поддерживает идею о присоединении Украины к Альянсу, 7% — скорее не поддерживают, 12% — совсем не поддерживают, 12% — не имеют однозначного мнения по этому вопросу.

7% опрошенных полностью уверенны в том, что Украина вступит в НАТО в ближайшее время (до года), 28% считают, что вступление возможно, 37% — что вступление возможно, но не в ближайшие годы, 14% — что вступление в НАТО маловероятно, 14% — что не верят во вступление Украины в НАТО.

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Опрос проводился по всей территории Украины, кроме временно неподконтрольных территорий части Донецкой и Луганской области, оккупированной АР Крым, в нем приняли участие 1148 респондентов.

НАТО, опрос
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