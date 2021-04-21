В Кремле пока не готовы дать ответ на предложение Зеленского о встрече

Президент РФ Владимир Путин получил текст выступления украинского лидера Владимира Зеленского с предложением о встрече на Донбассе, но, возможно, еще не успел с ним ознакомиться. Об этом в среду заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в интервью радиостанции «Комсомольская правда».

По словам пресс-секретаря, текст видеообращения Зеленского, опубликованного вечером во вторник, был «оперативно доложен» Путину.

«Но я пока не уверен, что он имел время с этим ознакомиться», — сказал Песков, подчеркнув, что глава РФ традиционно большую часть ночи перед оглашением послания Федеральному собранию работал над текстом своего выступления. На среду, по словам пресс-секретаря, у Путина после послания также запланирован ряд рабочих встреч и других мероприятий.

«Если у него время найдется с этим ознакомиться, то он, конечно же, ознакомится. Но так или иначе ему это будет доложено», — подчеркнул Песков.

До этого «в последние дни никаких запросов от украинского президента на общение не было», сказал пресс-секретарь российского лидера. В целом, по его словам, «очень важно общаться, когда какие-то предпосылки для этого создаются».

напомним Владимир Зеленский в своем видеообращении заявил, что в войне «проигрывают все стороны», но у России и Украины есть возможность вместе остановить войну на Донбассе.