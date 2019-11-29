ФСБ заявила о задержании в Севастополе украинской шпионки

Спецслужбы задержали в Севастополе россиянку, которая якобы по заданию украинской разведки собирала секретные военные данные, сообщает в пятницу ФСБ РФ.

«По подозрению в государственной измене задержана в Севастополе гражданка России, которая была завербована украинскими спецслужбами и по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины целенаправленно осуществляла сбор секретных сведений военного характера», — говорится в релизе.

Уголовное дело возбуждено по статье «Госизмена», максимальное наказание по ней — 20 лет лишения свободы. Другие детали не приводятся.