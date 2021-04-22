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Количество парниковых газов в атмосфере Земли достигло максимума с 2003 года

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Количество парниковых газов в атмосфере Земли достигло максимума с 2003 года

Объем в атмосфере Земли таких парниковых газов, как метан (CH4) и углекислый газ (CO2), достиг в 2021 году рекордных значений с 2003 года и продолжает увеличиваться. Об этом сообщается в четверг в отчете программы спутникового мониторинга Copernicus.

«Концентрация в атмосфере таких парниковых газов, как углекислый газ и метан, долгое время продолжала расти и достигла максимума с 2003 года, когда начались спутниковые наблюдения», — говорится в документе. По оценкам специалистов, концентрация углекислого газа с 2010 года увеличилась на 0,6%, а метана — почти на 0,4%. Авторы отчета также указывают, что в 2020 году наблюдалось уменьшение выбросов углекислого газа из-за снижения экономической активности во время пандемии коронавируса нового типа.

Исследователи отмечают, что деятельность человека привела к более быстрому изменению климата из-за выброса в атмосферу парниковых газов, вырабатываемых, среди прочего, при сжигании ископаемого топлива для получения энергии, вырубке лесов, использовании удобрений в сельском хозяйстве, животноводстве.

2020 год стал одним из трех самых жарких за историю наблюдений. Так, например, зима в Европе была на 3,4 градуса Цельсия теплее, чем в среднем за период с 1981 по 2010 год. Зима в Сибири была на 6 градусов теплее среднегодовой нормы, что, по мнению ученых, является крупнейшей температурной аномалией 2020 года.

«Сейчас как никогда важно использовать имеющуюся информацию и действовать, чтобы смягчить последствия изменения климата и приложить больше усилий, чтобы снизить будущие риски», — считает директор службы по изменению климата при программе спутникового мониторинга Copernicus Карло Буонтемпо.

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В четверг, в международный День Земли, в Вашингтоне начинает работу международный климатический саммит, организуемый Соединенными Штатами. На конференции, которая будет проходить в течение двух дней, запланировано участие 40 мировых лидеров. Одной из главных тем встречи станет консолидация усилий крупнейших стран по сокращению вредных выбросов в окружающую среду, чтобы удержать глобальное потепление в пределах 1,5 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой и исполнить таким образом ключевой пункт Парижского соглашения по климату, о возвращении в которое Джо Байден объявил в день своего вступления в должность президента США.

глобальное потепление, парниковые газы
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