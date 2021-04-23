Страны Балтии объявили о высылке российских дипломатов

Литва объявила о высылке двух российских дипломатов в знак солидарности с Чехией. Об этом сообщает МИД страны.

«Представитель посольства России в Литве был вызван в МИД страны и получил ноту», — говорится в сообщении. «Решение было принято по согласованию с латвийскими и эстонскими партнерами», — добавили в ведомстве.

Также министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс принял решение объявить одного российского дипломата персоной нон-грата.

МИД Эстонии вышлет одного сотрудника российского посольства, передает Reuters.