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В результате ликвидации Окружного админсуда Киева пострадают рядовые граждане, - юрист

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В результате ликвидации Окружного админсуда Киева пострадают рядовые граждане, - юрист

Инициатива по ликвидации Окружного административного суда Киева, постоянные обыски в суде, открытие уголовных дел против судей, которые так и ни к чему и не приводят, — это все является элементами политического давления на суд. Причем страдают от этого не только судьи, но и рядовые граждане.

Об этом заявил адвокат, управляющий партнер АО «Радзиевский и Яровой» Юрий Радзиевский.

«То, что мы видим, — это давление на суд. Потому что если есть какие-то претензии к суду, к судьям, то они должны находить свои отображения в конкретных уголовных делах. А те, в свою очередь, должны доводиться до судебных приговоров, т.е. иметь те последствия, которые предписаны законом. Я же хочу напомнить, что ОАСК рассматривает иски граждан на неправомерные решения органов государственной власти. И в случае ликвидации ОАСК как быть с рядовыми гражданами, каким образом будут защищаться их права в спорах с субъектами властных полномочий? Фактически, можно говорить об ограничении доступа граждан Украины к суду», — полагает он.

Адвокат напоминает, что суды административной юрисдикции очень перегружены.

«В среднем, суд первой инстанции рассматривает иск, наверное, даже больше года. У меня есть иски, которые я подавал в ОАСК, наверное, года 3 назад. Что будет с этими делами при передаче в Киевский окружной административный суд, как это предусмотрено законопроектом? Там ситуация явно не в лучшую сторону отличается от ситуации в ОАСК, и можно только себе представить, что будет, если эту нагрузку взять и удвоить. Судей не хватает, судьи, которые есть, в разы перегружены. В результате эта инициатива (по ликвидации ОАСК, — Ред.) ни к чему хорошему не приведет. И, конечно же, такими радикальными способами решать какие-то политические конфликты недопустимо. Очень странный шаг ликвидировать весь суд, имея конфликт с отдельными его представителями», — полагает он.

Элементом давления на ОАСК он считает и последний скандал, связанный с якобы попыткой вручить взятку судье за вынесение решения. По мнению адвоката, это ни в коей мере не могло быть поводом для ликвидации суда.

«Последний скандал с обысками, с найденными деньгами в квартире — все это должно получать юридическую оценку в рамках конкретных уголовных дел, и никоем образом это не может стать основанием для ликвидации всего суда», — убежден юрист.

Появление инициативы президента касательно ликвидации суда юрист связывает с влиянием главы НАБУ Артема Сытника и грантовых структур. Однако он не готов считать это их победой.

«Все мы знаем о противостоянии ОАСК и НАБУ, о тех производствах, которые открыты и ведутся в отношении судей ОАСК. Судьи никогда не боялись показывать свою позицию, неоднократно отменяли решения НАБУ, то есть, я так понимаю, что приблизительно оттуда этот конфликт и начался. И инициативу президента, естественно, так называемые антикоррупционные активисты рассматривают как победу. Но пока о победе говорить рано, это только первый шаг. Мы будем все с интересом наблюдать, чем эта история закончится», — отметил он.

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Юрист также прокомментировал информацию о том, что ЕСПЧ открыл дело по заявлению главы ОАСК Павла Вовка, который жалуется на нарушение презумпции невиновности. Радзиевский признает, что НАБУ часто публикует материалы досудебного следствия и делает громкие заявления, хотя не имеет на это право.

«НАБУ очень часто этим грешит. Очень часто они устраивают всевозможные презентации, в ходе которых показывают материалы следствия и раскрывают сведения, которые якобы изобличают кого-то в совершении уголовных преступлений. Видимо, таким образом там пытаются заручится поддержкой широкой общественности. Однако есть статья 62 Конституции, которая четко предусматривает, что в Украине действует презумпция невиновности. Это означает, что никто не может быть обвинен в совершении уголовного преступления иначе как по приговору суда. Говорить о том, что человек виновен, можно только после того, как будет вынесен судебный приговор, который вступил в силу и установил факт. Никак иначе это быть не может, но НАБУ очень часто просто развешивает ярлыки: „тот коррупционер, тот не коррупционер“, хотя такого права у них нет и такие действия однозначно являются незаконными», — отмечает адвокат.

Напомним, ранее глава Окружного админсуда Киева Павел Вовк сообщил в Фейсбук, что ЕСПЧ принял к рассмотрению его иск, в котором он обжалует незаконные действия НАБУ.

ОАСК
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