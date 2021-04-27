В Кремле назвали единственно возможную тему встречи Путина и Зеленского

Целью возможной встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского не может быть поиск путей урегулирования конфликта на Донбассе, заявил во вторник журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Абсолютно четко было изложено президентом Владимиром Путиным его отношение к инициативе, — сказал представитель Кремля. — Такой диалог может касаться только проблематики двусторонних отношений. То есть этот диалог не может осуществляться исходя из целей поисков урегулирования конфликта на юго-востоке Украины».

Он также заявил, что администрация президента России и Офис президента Украины находятся в постоянном контакте по вопросу возможного проведения встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского.

«Замруководителя администрации Козак находится в постоянном контакте с администрацией президента Украины», — сказал он.

Необходимо прояснить еще много деталей по повестке возможной встречи Путина и Зеленского, заявил Дмитрий Песков.

Притом, по словам пресс-секретаря, Киев пока не предлагал альтернативные Москве площадки для возможной встречи президентов.

«Мне неизвестно о том, чтобы конкретные в этом плане предложения транслировались из Киева в Москву» , - сказал он, отвечая на вопрос, возможно ли проведение встречи на какой-либо другой площадке, кроме Москвы.