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В Великобритании опубликовали первые фото Елизаветы II после похорон мужа

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В Великобритании опубликовали первые фото Елизаветы II после похорон мужа

Букингемский дворец во вторник распространил первые фотографии королевы Великобритании Елизаветы II, сделанные после похорон ее супруга герцога Эдинбургского Филипа, умершего 9 апреля в возрасте 99 лет. На снимках Ее Величество, завершившая официальный период траура в прошлую пятницу, одета в голубое платье и широко улыбается.

Фотографии были сделаны утром во вторник, когда Ее Величество в виртуальном формате приняла верительные грамоты у новых послов Латвии и Кот-д’Ивуара. Елизавета II общалась с послами, прибывшими в Букингемский дворец, по видеосвязи, тогда как сама находилась в Виндзорском замке под Лондоном. Именно там из соображений безопасности королева, которой в этом месяце исполнилось 95 лет, провела большую часть времени после начала пандемии заболевания, вызываемого новым коронавирусом.

Это не первое официальное мероприятие, в котором Елизавета II принимает участие после смерти супруга. Она вернулась к исполнению королевских обязанностей 13 апреля — через четыре дня после того, как умер ее муж. В тот же день она проводила на покой Уильяма Пила, покинувшего пост лорда-камергера при королевском дворе, а после этого в ходе другой формальной церемонии передала его скипетр новому лорду-камергеру Эндрю Паркеру, ранее возглавлявшему британскую службу контрразведки МИ-5. Двухнедельный траур королевской семьи завершился 23 апреля.

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Похороны принца Филипа состоялись 17 апреля на территории Виндзорского замка. В связи с коронавирусными ограничениями в траурной церемонии приняли участие лишь 30 человек. Елизавета II прожила в браке с герцогом Эдинбургским 73 года. За это время у пары родились четыре ребенка — наследник престола принц Уэльский Чарльз, принцесса Анна, герцог Йоркский Эндрю и граф Уэссекский Эдвард, а позже — восемь внуков и 10 правнуков.

Елизавета II
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Вторник, 27 апреля 2021
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