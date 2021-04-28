СБУ изъяла почти тонну серебра у группировки, «отмывшей» 65 млн грн

Служба безопасности Украины заблокировала деятельность преступной группировки, занимавшейся легализацией и незаконным переводом средств, злоумышленники провели финансовые операции на 240 млн грн, 65 млн из них связаны с отмыванием средств, сообщает пресс-центр СБУ.
«Оперативники спецслужбы установили, что организаторы создали ряд онлайн-ресурсов. Через отдельные сайты и телеграмм-каналы они позволяли пользователям конвертировать криптовалюту в наличные в особо крупных размерах. Причем их клиентами были не только граждане Украины, но и клиенты из стран бывшего СНГ, в частности РФ, а также жители так называемых «ЛНР/ДНР», — сказано в сообщении.
Отмечается, что конвертация средств проходила в особо крупных размерах с нарушением всех законных процедур, без отражения операций в налоговой отчетности, идентификации клиентов и уплаты обязательных платежей в украинский госбюджет.
«Эти транзакции осуществлялись через запрещенные российские электронные платежные системы», — добавили в СБУ.
Правоохранители задокументировали проведение организаторами финансовых операций на сумму более 240 млн грн. По предварительным выводам экспертов, более 65 млн грн из них связаны с отмыванием средств. Для легализации денег дельцы скупали недвижимость, земельные участки и драгоценные металлы. Так, во время обысков в Киеве и Харькове изъяты более 43 млн грн, более 800 кг серебра в банковских слитках; компьютерная техника, флэш-носители, мобильные телефоны; документы.
Продолжаются следственные действия в уголовном производстве по ст.190 и 209 Уголовного кодекса Украины.
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