Завтра на месте ОАСК может оказаться любой суд в Украине, - юрист

Инициатива Владимира Зеленского по ликвидации Окружного админсуда Киева является попыткой Запада устранить неугодных судей в ситуации, когда созданные им правоохранительные не смогли доказать ни одно выдвинутое ранее обвинение в совершении судьями преступлений.

Об этом заявил адвокат Ростислав Попович, комментируя законопроект президента.

«Я всегда говорил, что в делах ОАСК больше политики чем юриспруденции. Мы видим откровенное политическое давление и тот факт, что судьи кому-то неугодны. Не можем выгнать судью с работы, нужно ликвидировать суд! Мы видели провокации, домысли, театральные постановки — исключительно для того, чтобы показать народу „картинку“ про то, какие плохие судьи в ОАСК и что с этим судом „нужно что-то делать“, но мы не видели доведенных до приговора уголовных дел. Потому, в конце концов, решили просто закрыть вопрос ликвидацией суда», — полагает юрист.

Стоит за этим, по его мнению, не столько украинская власть, сколько западные структуры.

«Запад, когда создавал так называемую антикоррупционную систему, немножко просчитался. Он не понимал, что такое административные суды и какое влияние административные суды имеют на политические процессы. ОАСК — это первая инстанция во многих спорах против Кабмина, Верховной Рады, остальных органов центральной власти. Именно в этом суде рассматривают важные дела о кадровых назначениях в органах исполнительной власти. И Западу не нужен суд, который завтра может приостановить назначение любого выгодного ему чиновника. Западу нужен полностью ручной суд, нужна полностью ручная вертикаль в административных судах. А поскольку они не могут справиться с судьями ОАСК, решили ликвидировать институцию, вот и все», — рассказал юрист.

При этом он считает, что такое политическое решение несет серьезную угрозу для всей судебной системы.

«Если одним росчерком пера ликвидируют один неугодный суд, то что помешает поставить вопрос по другим судам? Завтра решат ликвидировать районный суд, еще какие-то суды... Если „рухнет“ ОАСК, то следующим может быть любой суд, который посмеет принять какое-то решение, невыгодное президенту либо парламенту, либо еще кому-то. То есть на месте ОАСК теперь может быть любой суд в Украине», — убеждён он.

В финале же, по его мнению, в стране могут остаться только те правоохранительные и судебные органы, которые будут работать на Запад.

«Но мы должны четко понимать, что ни ВАКС, ни НАБУ, не САП не отстаивают государственные интересы, интересы граждан Украины. Они отстаивают интересы тех, кто их туда затащил, кто создал эти органы — интересы западных наших партнеров», — полагает юрист.

При этом, по словам Поповича, ситуация в Украине уже такова, что граждане часто вообще не могут защитить свои права от давления созданных при помощи Запада правоохранительных органов. Даже глава ОАСК Павел Вовк был вынужден подавать жалобу на действия НАБУ в ЕСПЧ — в Украине их просто негде эффективно обжаловать.

«Верховный Суд четко не определил процедуру обжалования тех действий, которые осуществляются в рамках досудебного расследования. Потому если НАБУ делает любые необоснованные заявления, защитить свои права нереально, процедура не прописана, и следственные судьи ВАКС трактуют нормы на свое усмотрение. Когда прокурор САП принимает какое-то непредусмотренное законом постановление, судья ВАКС может просто сам решить, что прокурор действовал добросовестно и доброчестно. Это абсурд, но такое у нас есть. И часто другого варианта, кроме как подавать жалобу в ЕСПЧ, нет. Очевидно, его не было и в случае Павла Вовка», — отмечает специалист.

«У обычного гражданина шансов защитить свои права в Украине вообще нет, они нулевые. Мы видим разные дела, которые ведет НАБУ и которые попадают в ВАКС, и мы видим, как этот „святой суд“ назначает заседания через день, потому что им нужно просто осудить человека — этого даже не скрывают. Там прямо говорят, что „мы созданы для того, чтобы судить людей, а не заниматься судопроизводством“. То есть в ВАКС в принципе часто не готовы работать над тем, чтобы установить истину в деле, им нужны посадки. Они не будут разбираться виновен — не виновен. Я думаю, что по 90% дел, которые туда заходят из НАБУ, заранее известно решение, которое „нужно“ принять», — рассказал юрист.

Напомним, 13 апреля Зеленский внёс в Верховную Разу как неотложный проект закона «О ликвидации Окружного административного суда города Киева» в связи с его «неэффективностью и отсутствием доверия со стороны украинцев».

Это решение уже было поддержано грантовыми активистами, послами G7, но раскритиковано многими украинскими юристами.