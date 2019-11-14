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Дело судей Окружного админсуда Киева является «мыльным пузырем», - юрист

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Дело судей Окружного админсуда Киева является «мыльным пузырем», - юрист

Дело судей Окружного админсуда Киева, которых обвиняли во вмешательстве в деятельность ряда судов, министерств и ведомств, является «мыльным пузырем» и не имеет судебной перспективы.

Об этом заявил член Совета общественного контроля при ГБР, адвокат Ростислав Попович, комментируя окончание срока досудебного следствия в деле судей ОАСК, истекшего 2 ноября, а также информацию о том, что записи разговоров судей, которые ранее подавали прессе как доказательства, были признаны смонтированными.

«Я считаю, что это дело — „мыльный пузырь“ и не более того. Мы не видим самого расследования каких-то нарушений со стороны судей, а видим только публичную составляющую, картинку, на которой пиарятся. Если б там были факты, о которых говорили, те же пленки, то в чем была проблема сделать буквально в течение месяца экспертизу? А поскольку этого до сих пор не сделали, значит, есть какие-то проблемы с этими материалами», — заявил он.

Юрист считает несерьезными утверждения прокуратуры о том, что ей не хватило времени для проведения следствия.

«В ГПУ, я так понимаю, проблема, и из-за этой проблемы не так просто, к примеру, проводится аттестация. Проблема в том, что работники не понимают, какие нормы Уголовно-процессуального кодекса они должны применять, и какими пользоваться в том или ином производстве. Есть определенный порядок продления сроков досудебного следствия. Они должны были продлить сроки через соответствующего зама Генерального прокурора либо через Генерального прокурора, но они этого не сделали. О чем, по факту, им и сказал суд. То есть это некомпетентность. Либо просто нежелание расследовать данное дело, признание того, что это дело — фарс», — отметил эксперт.

Он не исключает, что весь скандал изначально был связан с попытками давления на суд.

«Окружному админсуду Киева подсудны дела, которые связаны с разными органами госвласти. В том числе дела, которые касаются Генпрокуратуры, министерств, ведомств, Кабмина — все эти органы в данном суде являются сторонами процесса. Поэтому, да, мы можем иметь дело с давлением на судей. Потому что у слишком многих есть определенный интерес к этому суду, к тем делам, которые он рассматривает», — признал юрист.

В то же время Попович не верит, что кто-то в прокуратуре понесет ответственность за провал расследования и недоказанные обвинения.

«В наших условиях это нереально. Потому что уголовное дело это 2,3,4 года, а через такой период времени следователь или прокурор по делу уже не будут там работать. То есть персонально в таких случаях никто не несет ответственность. Теоретически, с самого органа когда-то может быть будет получена какую-то сатисфакция в виде, например, компенсации морального ущерба... Но это будет не сегодня, не завтра, не послезавтра — это будут годы, 3-5 лет, может быть. Система так построена, что никто не отвечает за свои действия. Вот в этом проблема», — констатировал он.

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Напомним, в подельник на пресс-конференции в Киеве адвокат судей Окружного админсуда Андрей Заец рассказал о том, что так называемые «пленки Вовка» были признаны экспертизой смонтированными. При этом он заявил о том, что прокуратура три месяца даже не пыталась провести реальное расследование, ограничившись обвинениями в прессе.

До этого 26 июля детективы Национального антикоррупционного бюро и Генпрокуратуры пришли в Окружной админсуд Киева с обысками. Как сообщал тогда начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк, руководство и четверо судей Окружного админсуда Киева обвиняются во вмешательстве в деятельность ряда судов, министерств и ведомств.

НАБУ также обнародовало якобы записи разговоров судей ОАСК, касающиеся вмешательства суда в работу других органов власти.

Глава ОАСК Павел Вовк тогда сразу заявил, что опубликованные записи смонтированы. В суде все обвинения называли необоснованными и заявляли о политическом давлении на суд.

ОАСК, Ростислав Попович
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