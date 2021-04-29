Байден хочет обсудить с Путиным обострение ситуации на Донбассе

Президент США Джо Байден во время встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным хотел бы отдельно остановиться на проблеме вокруг Украины. Об этом в интервью NBC News заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Он (Байден) сказал, что не стремится к эскалации, хотел бы стабильных отношений с Россией. Он предложил Владимиру Путину встретиться в третьей стране этим летом, обсудить ряд тем, в том числе целостность Украины», — сказал Салливан.

По его словам, Вашингтон вместе со своими партнерами твердо стоит на защите суверенитета и целостности Украины. «Мы и дальше собираемся это делать, но намерены осуществлять это по дипломатическим каналам высокого уровня, а не за счет публикации ультиматумов», — отметил он.

Советник добавил, что встреча Путина и Байдена состоится, если удастся найти «подходящую дату и место».

13 апреля Путин и Байден провели телефонный разговор, во время которого президент США предложил встретиться лично и обсудить отношения Москвы и Вашингтона. Позднее Псаки допустила, что встреча Путина и Байдена может состояться в ближайшие месяцы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что саммит может пройти на территории одной из стран Европейского союза. Желание стать площадкой для проведения встречи Путина и Байдена уже выразили Австрия, Чехия и Финляндия.

Ситуация на Донбассе обострилась в прошлом месяце. В конце марта The New York Times сообщила, что к границам Украины были стянуты 4 тыс. российских военных, в том числе в Ростовской, Брянской и Воронежской областях, а также в Крыму. Всего, по данным газеты, вдоль границ расположились 28 батальонных тактических групп ВС России.

В Минобороны РФ заявляли, что перемещение войск связано с проведением учений. 23 апреля части Южного военного округа приступили к возвращению с южных рубежей в пункты постоянной дислокации. Как заявлял министр обороны России Сергей Шойгу, военные вернутся в части до 1 мая.