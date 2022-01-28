Войти
Зеленский позитивно оценил переговоры в Париже
мирный процесс
Зеленский позитивно оценил переговоры в Париже
Шмыгаль рассчитывает в этом году подписать «промышленный безвиз» с ЕС
евроинтеграция
Шмыгаль рассчитывает в этом году подписать «промышленный безвиз» с ЕС

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

мирный процесс
RSS

Зеленский и Байден говорили про Донбасс

247
Зеленский и Байден говорили про Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Твиттере, что обсудил с американским коллегой Джозеом Байденом текущие дипломатические усилия по дэскалации конфликта на Донбассе и согласовали общие действия.

«Обсудили текущие дипломатические усилия по деэскалации и согласовали общие действия на будущее», — написал Зеленский в микроблоге Твиттер вечером в четверг.

Он также поблагодарил Байдена за продолжающуюся военную помощь Украине в виде присланного летального оружия.

Кроме того, стороны обсудили возможности предоставления финансовой поддержки от США Украине.

В пресс-службе украинского президента сообщили, что Зеленский отметил важность поддержания экономической и финансовой стабильности Украины в нынешней ситуации. Лидеры обсудили конкретные шаги со стороны США по увеличению финансовой поддержки Украины на двусторонней основе и путем привлечения международных финансовых организаций.

Читайте также: Треть из выделенных Афганистану американцами $146 млрд были потрачены впустую

Зеленский и Байден также обсудили итоги недавних переговоров в Нормандском формате на уровне политических советников. Американский лидер приветствовал достигнутые договоренности о безусловном возвращении в режим прекращения огня. Глава украинского государства отметил готовность Украины к проведению встречи в Нормандском формате на уровне лидеров в ближайшем будущем.

Донбасс, Владимир Зеленский, Джо Байден
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 28 января 2022
Четверг, 27 января 2022
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Елена Броницкая
Елена Броницкая
политический эксперт

Олигархи, «любі друзі», политические репрессии: у каждого украинского президента свой «порог осторожности»

Получается парадоксальная ситуация, когда Зеленский, Ермак и компания, казалось бы, все больше концентрируют власть и укрепляют самодержавие, а на деле создают себе все больше и больше мощных противников, при том, что «зеленые» уже потеряли большинство в Верховной Раде.
Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Уроки затянувшейся пандемии

Бесконечная пандемия - это не лучшие условия для психического благополучия. Многие люди чаще чувствуют неопределенность и тревогу, одиночество и уныние, бесконечный простой и безысходность. Это понятно, и я от души сочувствую тем, кто испытывает сейчас страдания. Но я также глубоко убежден в том, что нынешняя ситуация - это возможность для всех. Мы можем использовать сложную обстановку чтобы что-то в себе изменить.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Доберется ли борьба со «скрутками» НДС до их «крестных отцов» в налоговой?

В выступлениях, комментариях и блогах различных отечественных либеральных реформаторов сегодня развернута целая кампания, главным антигероем которой являются глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев и его шаги по блокировке скруток НДС. Однако, исходя из многолетнего опыта, либеральный вой является – как правило – не более, чем оплаченной коррупционерами истерикой с целью сохранения различных схем ухода от налогов.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016