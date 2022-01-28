Зеленский и Байден говорили про Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Твиттере, что обсудил с американским коллегой Джозеом Байденом текущие дипломатические усилия по дэскалации конфликта на Донбассе и согласовали общие действия.

«Обсудили текущие дипломатические усилия по деэскалации и согласовали общие действия на будущее», — написал Зеленский в микроблоге Твиттер вечером в четверг.

Он также поблагодарил Байдена за продолжающуюся военную помощь Украине в виде присланного летального оружия.

Кроме того, стороны обсудили возможности предоставления финансовой поддержки от США Украине.

В пресс-службе украинского президента сообщили, что Зеленский отметил важность поддержания экономической и финансовой стабильности Украины в нынешней ситуации. Лидеры обсудили конкретные шаги со стороны США по увеличению финансовой поддержки Украины на двусторонней основе и путем привлечения международных финансовых организаций.

Зеленский и Байден также обсудили итоги недавних переговоров в Нормандском формате на уровне политических советников. Американский лидер приветствовал достигнутые договоренности о безусловном возвращении в режим прекращения огня. Глава украинского государства отметил готовность Украины к проведению встречи в Нормандском формате на уровне лидеров в ближайшем будущем.