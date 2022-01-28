Зеленский и Байден говорили про Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Твиттере, что обсудил с американским коллегой Джозеом Байденом текущие дипломатические усилия по дэскалации конфликта на Донбассе и согласовали общие действия.
«Обсудили текущие дипломатические усилия по деэскалации и согласовали общие действия на будущее», — написал Зеленский в микроблоге Твиттер вечером в четверг.
Он также поблагодарил Байдена за продолжающуюся военную помощь Украине в виде присланного летального оружия.
Кроме того, стороны обсудили возможности предоставления финансовой поддержки от США Украине.
В пресс-службе украинского президента сообщили, что Зеленский отметил важность поддержания экономической и финансовой стабильности Украины в нынешней ситуации. Лидеры обсудили конкретные шаги со стороны США по увеличению финансовой поддержки Украины на двусторонней основе и путем привлечения международных финансовых организаций.
Зеленский и Байден также обсудили итоги недавних переговоров в Нормандском формате на уровне политических советников. Американский лидер приветствовал достигнутые договоренности о безусловном возвращении в режим прекращения огня. Глава украинского государства отметил готовность Украины к проведению встречи в Нормандском формате на уровне лидеров в ближайшем будущем.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016