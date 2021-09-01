Перед встречей Зеленского-Байдена Киев намеренно обостряет ситуацию на Донбассе, - Елена Устинова

В преддверии переговоров президента Владимира Зеленского с лидером США Джо Байденом на Донбассе усиливается эскалация конфликта.
Сейчас Киеву необходимо максимально убедительно выставлять Россию в качестве агрессора со всеми «фактами» и «доказательствами». Поэтому украинская сторона будет сознательно обострять ситуацию с обстрелами на юго-востоке. Об этом в своем блоге на Корреспонденте пишет журналист Елена Устинова.
«По словам самого Зеленского, встречу с Байденом он планирует начать с темы Донбасса. При этом украинский гарант рассчитывает не на формат „вопрос-ответ“, а на „обстоятельный разговор“. Очевидно, что в планы Байдена это не входит. Достаточно вспомнить его встречу с Путиным, во время которой тему Донбасса, да и в целом-то Украины, затронули вскользь. Зеленскому давно пора понять, что для двух едва ли не самых весомых мировых политиков тема Украины „не на часі“.
Здесь же и „истерика“ украинского МИД по вопросу „Северного потока-2“. Сначала украинская сторона выступала против ее строительства, пока весь европейский мир и западные партнеры просили Украину „помолчать“. Позже Зеленский с Кулебой планировали бороться с самим запуском газопровода. Когда и это не дало видимых результатов, Зеленский, не придумав ничего лучше, назвал российский газ „грязным“, за что получил от Лаврова соответствующий ответ касательно „умственных способностей“. Теперь последней точкой давления и по „газовому“ вопросу остался Донбасс.
И во всей этой политической вакханалии продолжают страдать украинцы. За нерешенные геополитические вопросы своими жизнями платят и военные, и мирные жители. Каждый день ОБСЕ фиксирует 200-700 фактов нарушения перемирия. Вы только вдумайтесь в эти цифры! Что приходится переживать мирному населению Донбасса каждый день: потерянные жизни, разрушенные дома.
На фоне ухудшения ситуации на линии соприкосновения сторона ОРДО созвала экстренное совещание рабочей группы по вопросам безопасности.
Снова не в ту сторону движется Зеленский для достижения мира на Донбассе», — резюмирует Устинова.
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