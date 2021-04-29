Ликвидация ОАСК – это «кнут», которым власть бьет по независимости судебной системы, - юрист

Ликвидация любого суда может происходить только на основании закона. И при этом неправильно ликвидировать целый суд в ситуации, когда есть претензии к нескольким судьям.

Об этом заявил адвокат Иван Либерман, комментируя решение президента Украины Владимира Зеленского внести в Верховную Раду законопроект «О ликвидации Окружного административного суда города Киева».

«То, что происходит, это наступление на судебную систему как на независимую ветвь власти. Ликвидация судов может происходить исключительно на основании законов Украины. У нас три ветви власти — законодательная, исполнительная и судебная. И чтобы ликвидировать одну из частей судебной системы, на это должны быть законные основания. Сейчас же просто дают сигнал всем судьям страны и всем руководителям судебной системы Украины о том, что каждого может ждать такая же судьба в случае, если судьи не будут выполнять „просьбы“ чиновников. То есть это такой кнут, достаточно серьезный, который ударил, в данном случае уже даже не по рукам, а по мозгам судей. Вот в этом я и вижу как раз определенную форма посягательства на независимость судебной системы», — полагает юрист.

Он считает в корне неправильным решением ликвидировать весь суд в ситуации, когда есть претензии к отдельным судьям.

«В любой сфере есть человеческий фактор — в технической, туристической, законодательной, в политической системе страны. Везде, где работают люди. У людей есть свои недостатки, и если 1-2-3 судьи из всего коллектива чем-то себя запятнали, то нужно принимать решения конкретно по этим судьям. Кстати, пока нет приговоров судов о том, что судьи ОАСК коррупционеры. Нет вступившего в законную силу приговора по отношению хотя бы к одному судье ОАСК! Нельзя вместо этого просто брать и „назначать“ виновных. Если мы провозглашаем Украину правовым государством, если мы соблюдаем нормы международного права, то и чиновники должны поступать на основании законов. Когда у них на руках будут приговоры судов, тогда можно говорить о совершении преступлений конкретными судьями, но не всей структуры как таковой», — убежден он.

Напомним, ранее Владимир Зеленский внёс в Верховную Разу как неотложный проект закона «О ликвидации Окружного административного суда города Киева» в связи с его «неэффективностью и отсутствием доверия со стороны украинцев».

Это решение уже было поддержано грантовыми активистами и послами G7, но раскритиковано многими украинскими юристами.