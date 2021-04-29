В ОП рассматривают возможность встречи Зеленского и Путина в Турции и Израиле

Для проведения двусторонней встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента Российской Федерации Владимира Путина в Офисе президента Украины рассматривается одновременно несколько потенциальных площадок в тех или иных странах, сообщил осведомленный с организацией встречи источник.
«Рассматривается несколько площадок. Разные страны предлагают свои площадки, потому что мир заинтересован в разрешении конфликта на Донбассе. Я не могу сказать конкретно сейчас о Вене в Австрии, но Израиль и Турция тоже рассматривались как возможное решение», — сообщил источник в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».
29 апреля в СМИ появилась информация о том, что украинская сторона предложила президенту России Владимиру Путину провести переговоры в Иерусалиме или Вене.
28 апреля в интервью итальянской газете La Repubblica президент Украины Зеленский предположил, что Ватикан мог бы стать оптимальным местом для проведения двусторонних переговоров с российским президентом.
Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что «российская сторона пока не получала официального предложения президента Украины Владимира Зеленского провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Ватикане».
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