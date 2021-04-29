В Нью-Йорке планируют с июля снять все антиковидные ограничения

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио в четверг заявил, что все ограничения, введенные для борьбы с распространением коронавируса, планируется отменить 1 июля 2021 года.

«Наш план — полностью открыть Нью-Йорк 1 июля. Мы готовы открыть магазины, а также фирмы, офисы и театры полностью», — сказал де Блазио в эфире утренней передачи на телеканале MSNBC.

Он отметил, что для достижения этой цели «по-прежнему предстоит много работы». Мэр также призвал жителей города пройти вакцинацию, если они еще этого не сделали.

Согласно данным американских служб здравоохранения, показатели заболеваемости коронавирусом, госпитализаций и смертности снижаются в стране последнюю неделю.

В США полную вакцинацию от коронавируса прошли около 38% взрослого населения. При этом, более половины жителей США возрастом от 18 лет получили как минимум первую дозу вакцины.