Первомайские демонстрации во Франции переросли в столкновения с полицией

По всей Франции сегодня, 1 Мая, проходят акции в честь Дня международной солидарности трудящихся. На акциях в Париже и Лионе произошли беспорядки, переросшие в столкновения с полицией. В двух городах задержаны в общей сложности более 20 человек.
По оценке властей, в демонстрациях по всей стране примут участие около 100 тыс. человек, передает французский телеканал BMF TV. В столице Франции с 14:00 (15:00 по Киеву) началось первомайское шествие, в котором участвуют профсоюзы и молодежные организации. Полиция применила слезоточивый газ и начала оттеснять манифестантов после того, как они в очередной раз стали кидать бутылки, петарды и фейерверки в сотрудников правоохранительных органов. В результате были задержаны 17 человек. Порядок на улицах города обеспечивают более 5 тыс. полицейских и жандармов.
В Лионе на первомайскую акцию вышли около 3 тыс. человек. Из них 200 участников демонстрации устроили погромы на улицах города и разбили несколько витрин магазинов. Полиция применила для разгона беспорядков слезоточивый газ. Были задержаны пять человек.
На акцию в Марселе вышло около 3,5 тыс. человек, в Рене — 2 тыс., в Нанте — примерно 3750 человек, в Тулузе — более 1 тыс. О задержаниях в этих городах ничего не сообщается.
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