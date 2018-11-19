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Во Франции протестующие начали блокировать дороги и хранилища топлива

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Во Франции протестующие начали блокировать дороги и хранилища топлива

Участники французского общественного движения «Желтые жилеты», выступающие против роста цен на горючее, продолжили в понедельник свои массовые акции протеста, начавшиеся по всей Франции в субботу. Как передало AFP, в первый день рабочей недели манифестанты начали блокировать хранилища нефтепродуктов в ряде регионов страны.

По информации агентства, полностью блокированы оказались два топливохранилища компании Total — в городе Верн на западе страны и в Фос-сюр-Мере на юге. Протестующие, установившие баррикады на подъездах к объектам, не пропускают ни одного грузовика на территорию хранилища.

Помимо блокады складов с горючим, «Желтые жилеты» продолжили в понедельник блокировать транспортные потоки на дорогах по всей Франции. Манифестанты затрудняют движение на ряде крупнейших автомагистралей страны, создавая заграждения на пунктах взимания платы за проезд, а также оккупируют многочисленные участки с круговым движением на въездах и выездах в города. В некоторых местах демонстранты дежурили на баррикадах всю ночь, греясь у костров.

Напомним, что массовые акции гражданского протеста, поводом для начала которых послужил постоянный рост цен на бензин и дизельное топливо, проводятся во Франции с субботы. В тот день по стране прошло более 2 тыс. манифестаций разиличного масштаба, участие в которых, по оценке властей, приняли порядка 290 тыс. человек. Манифестанты настаивают на цифре, близкой к одному 1 млн участников.

Движение получило название «Желтых жилетов» по главному символу протеста — светоотражающим жилеткам, которые каждый французский автомобилист должен иметь в машине на случай аварийной остановки на трассе. Теперь же протестующие выходят на улицы и дороги республики, облачившись в эти жилеты. Сочувствующие им автомобилисты часто кладут этот аксессуар под ветровое стекло, выражая тем самым поддержку протесту.

Акции «желтожилеточников» в субботу сопровождались многочисленными инцидентами. По данным МВД, в общей сложности в этот день в результате различных происшествий пострадали 409 французов, 14 из них оказались в тяжелом состоянии, один человек погиб. Среди полицейских, жандармов и сотрудников пожарно-спасательной службы пострадали 28 человек, некоторые получили тяжелые ранения. Всего были задержаны 282 человека.

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В воскресенье протесты возобновились, однако их накал несколько снизился. В общей сложности в этот день было проведено порядка 200 акций по блокированию дорог, подъездных путей к бензоколонкам и супермаркетам. В этих действиях, по неофициальным данным, участвовало около 40 тыс. человек. В ряде мест полиция вынуждена была широко применять слезоточивый газ, чтобы разогнать манифестантов.

Франция, протесты, Желтые жилеты
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