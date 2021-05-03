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Кыргызстан и Таджикистан отвели силы от границы

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Кыргызстан и Таджикистан отвели силы от границы

Кыргызстан и Таджикистан отвели дополнительные силы от границы, сообщают местные СМИ со ссылкой на Государственную пограничную службу Кыргызстана.

Ситуация на границе остается стабильной. За прошедшую ночь никаких инцидентов не зафиксировано.

Обстановка на границе Кыргызстана и Таджикистана обострилась в конце апреля. Изначально конфликт возник после того, как военные установили камеры видеонаблюдения на спорной территории — рядом с пунктом распределения воды «Головной». Местные жители попросили их убрать, но получили отказ. После этого между сторонами завязалась драка. Позже в конфликт вступили военные обеих стран.

По данным Минздрава Кыргызстана, в ходе вооруженного конфликта более 30 человек погибли, свыше сотни пострадали. Таджикистан сообщал о 90 раненых и десяти погибших. Однако сторонам удалось договориться о прекращении огня.

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Президент Кыргызстана Садыр Жапаров объявил 1 и 2 мая днями национального траура по погибшим. Накануне страны приступили к отводу войск.

Таджикистан, Кыргызстан
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