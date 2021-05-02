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Кыргызстан и Таджикистан подписали протокол о демаркации общей границы

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Кыргызстан и Таджикистан подписали протокол о демаркации общей границы

Делегаты Кыргызской Республики и Республики Таджикистан подписали совместный протокол о делимитации и демаркации кыргызско-таджикской границы. Об этом сообщает пресс-служба правительства Кыргызстана.

Делегацию Кыргызстана возглавил председатель Государственного комитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев, делегацию Таджикистана — председатель Государственного комитета национальной безопасности Саймумин Ятимов.

Делегаты обменялись мнениями по дальнейшим действиям, направленным на урегулирование ситуации на кыргызско-таджикской государственной границе.

Отмечается, что обе стороны выразили полное взаимопонимание о необходимости мирного урегулирования конфликта. В результате была достигнута договоренность об «активизации дальнейшего описания прохождения проектной линии кыргызско-таджикской государственной границы на оставшихся участках государственной границы».

Как сообщалось, конфликт на границе Кыргызстана и Таджикистана возник 28 апреля из-за участка водораспределительного пункта «Головной». Попытка одной из сторон установить там видеонаблюдение привела к росту напряженности: стороны забросали друг друга камнями. Позднее ситуация переросла в конфликт с участием военных и применением огнестрельного оружия.

Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы, но на следующий день перестрелка на границе с Таджикистаном возобновилась. По последним данным, с обеих сторон пострадали более 250 граждан и более 40 погибли. Кыргызские власти объявили 1 и 2 мая днями национального траура.

Накануне, 1 мая, президенты Кыргызстана и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон провели телефонные переговоры и договорились об отводе военных средств от пограничных районов.

Таджикистан, Кыргызстан
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