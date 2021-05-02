Кыргызстан и Таджикистан начали отвод войск из зоны конфликта на границе

Кыргызстан и Таджикистан начали отвод военнослужащих и военной техники из зоны вооруженного конфликта на границе. Об этом сообщила в воскресенье Пограничная служба кыргызского Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ).

«Стороны начали отвод дополнительных сил и средств от линии государственной границы в пункты постоянной дислокации», — говорится в сообщении. По данным погранведомства, ситуация на границе «характеризуется как стабильная», за прошедшую ночь «инциденты и перестрелки не зафиксированы».

«Пограничные подразделения несут службу в усиленном режиме», — подчеркивается в сообщении.

Конфликт местных жителей приграничных районов двух стран 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных. Столкновения между кыргызскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. Погибли около 40 человек с обеих сторон, более 200 пострадали. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы, однако на следующий день перестрелки возобновились. Очередное перемирие было достигнуто ближе к вечеру 30 апреля.