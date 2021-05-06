Президент Бразилии заявил о дружбе с Путиным

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил о близких отношениях со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом он сказал в международном аэропорту Рио-де-Жанейро, куда приехал, чтобы встретить водителя бывшего полузащитника московского футбольного клуба «Спартак» Фернандо Робсона Оливейру, который пробыл в заключении в России несколько лет, сообщают местные СМИ.
«Я очень близок с Путиным, Россия — это страна, которая нас интересует», — отметил Болсонару.
Оливейра был арестован в 2019 году по обвинению в контрабанде наркотиков. Он пытался провезти запрещенный в России гидрохлорид метадона. Бразилец вез препарат для тестя футболиста. Ему грозило до 20 лет тюремного заключения.
Болсонару выступил в защиту соотечественника. В Бразилии этот препарат не запрещен и его можно купить в аптеке по рецепту врача, объяснял глава государства.
В мае этого года Оливейра был освобожден. Бразильский лидер поблагодарил российского коллегу за его освобождение.
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