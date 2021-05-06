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Всемирный банк одолжит Украине $200 млн на модернизацию вузов

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Всемирный банк одолжит Украине $200 млн на модернизацию вузов

Совет исполнительных директоров Всемирного банка (ВБ) в ночь на четверг утвердил проект стоимостью $200 млн, направленный на оказание поддержки правительству Украины по улучшению эффективности, качества и прозрачности системы высшего образования.

«Проект „Совершенствование высшего образования в Украине ради результатов“ будет способствовать улучшению качества в сфере высшего образования, повышению уровня ее соответствия потребностям рынка труда, устойчивости образовательной системы и непрерывности учебного процесса в ситуации пандемии COVID-19», — говорится в пресс-релизе ВБ в четверг.

Согласно ему, в рамках проекта будут финансироваться проекты, направленные на модернизацию высших учебных заведений (вузов) и научно-исследовательских лабораторий; цифровая инфраструктура для организации обучения в вузах для обеспечения непрерывности учебного процесса с помощью методов дистанционного обучения; поддержание устойчивости системы и управление изменениями в долгосрочной перспективе. Еще одной задачей проекта является улучшение уровня прозрачности в образовательном секторе в Украине с помощью модернизации Автоматизированной системы управления высшим образованием, введение Национального опроса студентов и Единой информационной системы по финансированию исследовательской деятельности вузов на конкурентной основе.

Проект «Совершенствование высшего образования в Украине ради результатов» будет внедряться в течение пяти лет Министерством образования и науки Украины (МОН), которое будет отвечать за его общую координацию.

В документах к проекту указывается, что сеть из 231 государственного вуза (всего в Украине 327 вузов) слишком велика и неэффективна с учетом сокращающегося населения и создает проблемы как для финансовой устойчивости, так и для качества услуг. Около 60% академических вузов обучают менее 5000 студентов. В Украине также более 300 государственных колледжей и техникумов, в которых в среднем обучаются около 550 студентов. Большинство вузов и колледжей/техникумов (около 75%) юридически подчинены МОН.

Всемирный банк указывает, что правительство определилось с необходимостью создания стимулов для оптимизации огромной сети вузов с использованием подхода «снизу-вверх», и в последние годы их количество сократилось на 25%, включая колледжи и техникумы, которые были «фабриками дипломов», но еще многое предстоит сделать. В частности, требуется дальнейшая агрегация университетов с дифференциацией и диверсификацией их типов (таких как исследовательские, профессиональные, преподавательские) и оптимизация их географической зоны охвата. Для того чтобы эффективно провести такие мероприятия с задействованием самих вузов, необходимы институциональные аудиты для каждого из них.

ВБ также отмечает низкую прозрачность системы и плохую обратную связь: 85% молодежи планируют получить высшее образование, однако этот высокий спрос плохо отражается на информации о доступных вариантах образования и результатах трудоустройства, оставляя студентов и их семьи в неведении при принятии важного решения относительно перехода к высшему образованию.

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ВБ напоминает, что портфель его инвестиционных проектов в Украине сейчас составляет более $3 млрд в рамках девяти проектов и Программы ради результатов и вырастет примерно до уровня $3,6 млрд уже в течение следующих двух месяцев. Эти инвестиции направлены на повышение качества основных государственных услуг в интересах всего населения: водоснабжение, канализация, централизованное теплоснабжение, поставки электроэнергии, энергоэффективность, дороги, социальная защита, здравоохранение, развитие частного сектора.

Всего с 1992 года банк выделил Украине в рамках примерно 70 проектов и программ около $13 млрд.

Всемирный банк, ВУЗ
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